Scippa un anziano al parco Ducale, poi minaccia un giovane con un coltello: rapinatore in fuga

Grave episodio nel pomeriggio di ieri, domenica 19 giugno, all'interno del parco Ducale. Un uomo, che non è ancora stato identificato dalle forze dell'ordine, ha scippato un anziano all'interno dell'area verde. Nello specifico il rapinatore si è fatto consegnare il telefono cellulare. In quel momento stava passando un giovane che ha assistito alla scena ed ha deciso di intervenire in favore della vittima. Il rapinatore ha però impugnato un coltello e lo ha minacciato, urlandogli di andarsene. Dopo le minacce il rapinatore è scappato ed ha fatto perdere le proprie tracce. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno efettuato un sopralluogo, raccolto le testimonianze della vittima e del ragazzo: le indagini sono in corso per cercare di risalire all'autore della rapina.