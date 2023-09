Scippano collane in oro a due giovani durante il concerto di Lazza: denunciati

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno individuato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma due giovani, residente in provincia di Novara, perché ritenuti responsabili di avere strappato dal collo di due ragazzi, uno dei quali minorenne, collanine in oro. La denuncia è scattata nell’ambito dell’indagine che i Carabinieri hanno portato avanti a seguito di due distinti episodi, ma sostanzialmente identici nelle modalità d’esecuzione, avvenuti lo scorso luglio durante il concerto di Lazza al Parco Ducale. Nella circostanza gli autori del furto con strappo, un italiano ed uno straniero, già gravati da analoghi precedenti di polizia, si sono lanciati sulle due vittime approfittando evidentemente della musica molto alta e della calca, hanno strappato dal loro collo le collanine e poi, grazie alla confusione si sono allontanati. I carabinieri dopo aver raccolto le denunce, hanno dato corso a una complessa indagine, riuscendo ad identificare gli autori dei furti in due ragazzi di origini marocchine, residenti in altra provincia.