Scivola sul monte Marmagna e si rompe una caviglia: 26enne soccorsa dall'elicottero

I tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino Parmense sono intervenuti, insieme a EliPavullo e Assistenza Pubblica di Langhirano, per soccorrere una giovane escursionista infortunatasi nel pomeriggio di lunedì 10 agosto sul Monte Marmagna. La ragazza, una ventisettenne residente in provincia di Parma, si trovava sulla sella della montagna, circa cento metri sotto la vetta, quando una scivolata le ha causato una forte distorsione alla caviglia, rendendo impossibile rientrare in autonomia.

La Centrale Operativa del 118 ha disposto l'invio sul posto di alcune squadre del SAER e , considerato i lunghi tempi ti avvicinamento alla zona dell'incidente, ha attivato EliPavullo. È stato proprio il personale dell'elisoccorso a raggiungere la ragazza e recuperarla, trasportandola fino a Lagdei, dove è stata affidata all'ambulanza dell'Assistenza Pubblica e quindi trasportata all'Ospede Maggiore di Parma con una sospetta frattura all'arto inferiore.