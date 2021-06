Scontro tra una moto e un furgoncino in via Diesel: centauro ricoverato al Maggiore

Frattura della gamba per il motociclista, che è rimasto a terra davanti ai cancelli di Amazon

Scontro frontale tra una moto e un furgoncino nei pressi del quartiere quartiere SPIP, davanti ai cancelli di Amazon, in via Diesel a Parma. Coinvolti nello scontro un motociclista e l'autista del furgone, illeso. E' rimasto a terra con escoriazioni e ferite varie i il motociclista, ricoverato al Maggiore con la sospetta frattura di una gamba. Sul posto per i soccorsi e i rilievi del caso l'ambulanza infermieristica di Parma e la Municipale.