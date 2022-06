Blitz in viale Piacenza, sequestrati 10 chili e mezzo di droga in un garage: arrestato 30enne

Dieci chili e mezzo di marijuana stipati in un garage di viale Piacenza. È questo il maxi sequestro di droga eseguito ieri mercoledì 22 giugno dalla sezione antidroga della squadra mobile di Parma in una delle vie più caldo per lo spaccio in città.

Un 30enne albanese, che è stato fermato mentre entrava all'interno del garage di cui aveva disponibilità, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio ed ora si trova nel carcere di via Burla.

Le indagini sono partite dopo la segnalazione di un residente, che aveva notato movimenti sospetti proprio nei pressi del garage. I poliziotti dell'antidroga hanno effettuato un blitz nella giornata di ieri: l'uomo è uscito dal garage ed è stato fermato. Per lui l'accusa è detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 30enne albanese era già stato arrestato nel 2021 a Bologna dopo essere stato fermato con un paio di etti di marijuana. Nel 2017 invece era stato coinvolto in una grossa operazione antidroga.

Su Parma però non aveva precedenti né segnalazioni. Irregolare sul territorio nazionale aveva un domicilio nella nostra città. Secondo le prime ricostruzioni il 30enne aveva le chiavi del garage ma nessun legame con il proprietario, all'oscuro di tutto ed estraneo ai fatti.

È probabile che una parte della droga fosse destinata allo spaccio al dettaglio - sul mercato avrebbe fruttato circa 150 mila euro - e una parte destinata a dei grossisti. Le indagini della squadra mobile sono in corso per cercare di ricostituire la provenienza della sostanza stupefacente.