Sequestrati oltre 12 chili di droga tra cocaina e hashish: due arresti

I poliziotti della squadra mobile di Parma hanno stroncato due grossi giri di spaccio: nei giorni scorsi hanno infatti sequestrato oltre 12 chili di droga, tra hashish e cocaina.

I due pusher, un 41enne albanese e un 28enne dominicano, sono stati arrestati ed ora si trovano nel carcere di via Burla con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il primo sequestro è avvenuto giovedì 10 febbraio. Uno spacciatore albanese, che si trovava nei campi da rugby del quartiere Montanara, nella zona di via Lago Verde, è stato controllato dai poliziotti: in tasca aveva qualche grammo di hashish e un coltellino, usato per tagliare la droga, e circa 400 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Il coltellino, oltretutto, era sporco di droga.

Nel vano motore della sua auto gli agenti hanno trovato tre panetti di hashish. A quel punto gli agenti hanno deciso di perquisire la sua abitazione. All'interno della casa, che si trova in zona stadio, i poliziotti hanno trovato la parte più consistente della droga: in tutto più di 11 chili di hashish. In casa aveva anche 4 mila euro in contanti, nascosti nella sua camera da letto, proventi dell'attività di spaccio.

Il pusher, con precedenti per spaccio, vendeva la droga al dettaglio soprattutto a giovani e giovanissimi. In zona, infatti, oltre ad alcune aree verdi, ci sono anche le scuole. L'hashish sarebbe stata verosimilmente venduta a circa 10 euro al grammo per un ricavo totale di oltre 100 mila euro. Il 41enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti ed ora si trova nel carcere di via Burla.

Il secondo spacciatore, un 28enne dominicano è stato invece fermato sabato 12 febbraio, nel pomeriggio nella zona della stazione ferroviaria: addosso aveva un chilo di cocaina purissima. La Polfer, che ha collaborato alla maxi operazione antidroga della squadra mobile, lo ha bloccato nel sottopassaggio: aveva nascosto la droga all'altezza della cinta, bloccata con del nastro adesivo e del cellophane. Il pusher era appena sceso da un treno e stava per andare a casa: è da qui che, probabilmente, esercitava in prevalenza la sua attività di spaccio.

A quel punto i poliziotti hanno deciso per una perqusizioni al suo domicilio, Nell'abitazione, che si trova nel quartiere Oltretorrente, i poliziotti hanno trovato il resto della sostanza stupefacente: in tutto un chilo e 300 grammi. Anche questa droga, pura e di alta qualità, era destinata al mercato interno e ai consumatori parmigiani. In casa aveva 60 dosi di cocaina già confezionate per lo spaccio al dettaglio e circa 80 grammi di hashish. Sul mercato sarebbe stata venduta per circa 80/100 euro al grammo. Il totale dei ricavi illeciti sarebbe quindi stato di oltre 100 mila euro.