Serra di marijuana in un'abitazione di Terenzo, sequestrate 100 piante: arrestati due 46enni

Avevano realizzato una vera e propria serra per la coltivazione della marijuana indoor all'interno di un'abitazione isolata di montagna nel comune di Terenzo, alla quale si accedeva solo dopo aver percorso alcuni sentieri a piedi. Due parmigiani di 46 anni, le cui iniziali sono L.S. e M.M. sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Parma con l'accusa di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività di controllo economico del territorio, i militari del Gruppo di Parma e della Tenenza di Fornovo hanno individuato la casa, all'interno della quale si sospettava la presenza di un'attività di coltivazione della droga. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, hanno portato - attraverso attività di pedinamento, osservazione e con le intercettazioni - ad accertare la presenza dell'attività illecita.

I finanzieri hanno quindi effettuato un blitz all'interno dell'abitazione - raggiungibile solo a piedi tramite alcuni sentieri - ed hanno sequestrato più di 100 piante di marijuana. All'interno dell'abitazione, infatti, gli inquirenti hanno trovato 105 piante di altezza compresa tra i 100 e i 200 centimetri, e le attrezzature per la coltivazione; convogliatori di aria calda, essiccatori, spine temporizzate, lampade, alternatori di corrente, fertilizzanti, aeratori, ventilatori e termostati.

La coltivazione, già in fase di fioritura e pronta per l’essiccazione, avrebbe prodotto oltre 2 chili di marijuana. Il Giudice, la dottoressa Purita ha convalidato gli arresti dei due 46enni: per il primo indagato ha disposto gli arresti domiciliari, per il secondo l'obbligo di firma.