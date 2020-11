Si allenano all'interno della palestra chiusa: multa di 400 euro al titolare

All'interno di una palestra di Fidenza alcuni clienti stavano effettuando degli allenamenti, nonostante i divieti imposti dal Decreti del Governo per contrastare il contagio da Covid-19. I carabinieri di Fidenza, nel corso di una serie di controlli per verificare proprio il rispetto delle disposizione anticontagio hanno accertato che all'interno della struttura sportiva alcuni clienti erano intenti ad allenarsi. La palestra è riconducibile ad un'associazione sportiva dilettantistica: al legale rappresentante 35enne è stata comminata una multa di 400 euro. L'attività è stata sospesa per cinque giorni. I militari hanno verificato che il responsabile non aveva i permessi per l'apertura al pubblico: mancava anche la segnalazione di inizio attività.