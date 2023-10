Si allontana da casa e fa perdere le sue tracce: ritrovato a Fontanellato

In mattinata i Carabinieri della Stazione di Fontanellato, grazie ad alcune segnalazioni di cittadini, hanno rintracciato, sotto il ponte dell’autostrada in località Cannetolo, affidandolo ai genitori, un quindicenne che ieri si era allontanato volontariamente dal piacentino. I militari di Fontanellato, in collaborazione con quelli di Fiorenzuola sono al lavoro per ricostruire gli spostamenti del minore, ritrovato in buona salute.