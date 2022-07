Si ribalta con l'auto, conducente trasportato in elisoccorso al Maggiore

Brutto incidente sulla A15, al chilometro 52 sulla Parma-La Spezia in direzione sud. Poco dopo le 14, all'altezza di Berceto, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata e il conducente ha riportato ferite di media gravità. Necessario l'intervento dell'elisoccorso che, partito da Parma, ha trasportato il paziente al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Subito dopo l'incidente, il traffico ha subito un rallentamento con code a tratti dopo lo svincolo di Berceto e prima dello svincolo di Pontremoli, in direzione La Spezia.