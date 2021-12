Si rifiuta di mettere la mascherina Ffp2 e insulta la capotreno: multato

E' salito sul treno della linea ferroviaria Parma-Suzzara senza indossare la mascherina di protezione Ffp2, come previsto dalle nuove norme contenute nell'ultimo decreto approvato dal governo. Un passeggero, che è andato in escandescenza e ha insultato la capotreno che le aveva chiesto di indossare il dispositivo di protezione individuale, ha creato il caos a bordo del convoglio. L'uomo, che non ha usato violenza fisica contro la lavoratrice ma solo verbale, è stato poi identificato dalle forze dell'ordine e sanzionato per non aver rispettato l'obbligo, previsto dalle normative per il contrasto del contagio da Covid-19.