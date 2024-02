Si spaccia per un operaio e truffa una ditta: multa di 11mila euro e condanna a un anno di arresti domiciliari

Nella serata di ieri i carabinieri della Stazione di Medesano hanno rintracciato un 40enne originario della provincia di Trento, da poco trasferitosi nel piccolo comune parmense nei cui confronti pendeva un ordine di esecuzione di detenzione domiciliare emesso dal Tribunale di Rovereto per reati commessi quando era residente in quelle zone. L’uomo è stato condannato a 1 anno di arresti domiciliari e a pagare una multa di 11.000 euro per alcune truffe realizzate spacciandosi per un dipendente di una ditta alla quale aveva fatto fatturare il costo di materiale da costruzione da lui acquistato e per violazione degli obblighi di assistenza familiare. I militari, dopo avergli notificato il provvedimento, lo hanno condotto presso il suo domicilio ove dovrà scontare la pena.