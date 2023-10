Sicurezza e lavoro nero: multato e denunciato il titolare di un albergo nella zona Pedemontana

L’Arma dei carabinieri sta effettuando, anche nella provincia di Parma, una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nell’ambito di questi specifici servizi, alcuni giorni fa i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Parma, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Langhirano, hanno proceduto al controllo di alcune strutture alberghiere presenti nella fascia pedemontana.

In uno degli esercizi controllati sono state riscontrate alcune difformità, in materia di regolarizzazione dei lavoratori dipendenti, in particolare i militari hanno contestato al responsabile della struttura ricettiva due sanzioni amministrative, per complessivi 7.000 euro.

Il titolare è stato sanzionato per aver occupato un lavoratore straniero senza permesso di soggiorno e per l’assenza del documento di valutazione rischi, strumento obbligatorio in quanto indispensabile per individuare e prevenire possibili rischi sul luogo di lavoro; e per avere assunto un lavoratore “in nero”, senza la prevista comunicazione preventiva d'instaurazione del rapporto di lavoro.

Al termine dell’accertamento, il titolare è stato denunciato per le violazioni contestate e l’attività è stata sospesa in attesa di regolarizzazione.