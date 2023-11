"Sicurezza, primi pericolosi segnali di autodifesa da parte dei cittadini"

"Gli ultimi delittuosi fatti di cronaca e quelli testimoniati continuamente sulla nostra chat “info sicurezza”, dimostrano quanto sia lontana la soluzione della sicurezza a Parma. Quello che meraviglia è l'abbandono da parte delle istituzioni, che lasciano tranquillamente girare elementi, soggetti il più delle volte dediti all'abuso di sostanze stupefacenti e alcol". Fabrizio Pallini, Presidente dell'associazione I Nostri Borghi, lancia l'allarme. "Malati che dimostrano di essere senza freni inibitori pronti a delinquere per fornirsi le proprie dosi e soprattutto consapevoli di godere di una sorta di impunità, che permette loro di compiere quello che vogliono, pagando raramente il conto delle loro disdicevoli azioni. Per poter arrestare o quanto meno fermare gli spaccatori di auto, gli spacciatori, i ladri, i rapinatori dell'estate, ci sono volute decine e decine di reati. È mai possibile tutto ciò? Il cittadino può accettare queste situazioni? Ecco affiorare in questi giorni le prime pericolose reazioni di ribellione e di autodifesa, non ultima in via Verdi la risposta di una coppia di giovani cittadini scesi in strada con una scopa a mo di difesa e intraprendere opera di dissuasione tra bande di male intezionati e un uomo con mazza da baseball in piazzale della stazione alcuni giorni fa ad affrontare una banda di spacciatori ed ubriachi. Se non si interverrà con estrema forza, il semplice cittadino si sentirà autorizzato a reagire difendendosi come può. I Nostri Borghi continueranno con il sostegno, l'aiuto ai cittadini in difficoltà, segnalando, denunciando ed intervenendo a loto supporto, sollecitando e stimolando le autorità preposte,e le forze dell'ordine, al controllo del territorio. Purtroppo l'assedio alla città continua nonostante il generale inverno alle porte. Speravamo potesse almeno lui mitigate la situazione. Cosa aspettano, ci chiediamo, i tutori della sicurezza ad intervenire, ma con continuità e non solo con interventi di facciata ? Le prime reazioni dei cittadini che si sentono abbandonati cominciano ad evidenziarsi, potrebbe esser l'inizio di una pericolosa spirale di reazione. Confidiamo che il sindaco si impegni ad ascoltare le nostre grida di aiuto e faccia di tutto per attivare prefetto e questore".