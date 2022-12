Sicurezza stradale, Vignali: “La rotatoria sull’incrocio via Cremonese strada Eia è improrogabile”

“Basta incidenti. Vogliamo la rotatoria”: recita così il cartello all’incrocio di strada Eia con via Cremonese, apposto da cittadini esasperati dalla pericolosità dell’intersezione. Cittadini inascoltati da anni che, oltre a una raccolta firme, hanno chiesto sostegno a Pietro Vignali, capogruppo consiliare della lista civica che porta il suo nome.

“Presenteremo una mozione per chiedere all’amministrazione di inserire in bilancio i necessari interventi sulla sicurezza stradale. Tra l’altro, il Pd, che oggi è in maggioranza, aveva chiesto le stesse identiche cose nel 2014, confidiamo quindi che possano condividere con noi e con gli abitanti di Eia questa istanza”. Così Pietro Vignali, capogruppo consiliare della lista che porta il suo nome che, assieme ai consiglieri Virginia Chiastra, Arturo Dalla Tana e Fabrizio Pallini, ha incontrato un folto gruppo di residenti.

“Qui era già prevista una rotatoria – ha proseguito Vignali - che doveva proseguire il percorso iniziato con quella di Fognano e di strada Vallazza, ma non è mai stata realizzata. E più avanti, sempre su strada Cremonese, c’è un altro incrocio altrettanto pericoloso per chi svolta a sinistra. Come sappiamo le rotatorie hanno l’obiettivo di far rallentare la velocità e diminuire l’incidentalità che, anche se dovesse avvenire, non sarebbe frontale ma laterale. Strada Cremonese è di competenza della Provincia di Parma, ma ciò non toglie che il Comune, per un problema di sicurezza stradale, possa chiedere il nulla osta e realizzarla”.

Anche Virginia Chiastra è intervenuta proponendo di “istituire una zona 30, perché il tratto di strada in questione è veramente pericoloso. Inoltre è necessario aumentare i controlli della Polizia Locale, con un supporto di videosorveglianza per sanzionare gli eccessi di velocità”.

Per Fabrizio Pallini “non bisogna aspettare altri morti, come è avvenuto qui qualche mese fa, per intervenire. È necessario prevenire e a questo punto servono i fatti non le promesse”.

“La situazione è pericolosissima i nostri abitanti sono terrorizzati dai continui sorpassi che avvengono nonostante la linea continua sulla provinciale – ha spiegato un cittadino della frazione di Eia -. Non ne possiamo più e speriamo che si possa risolvere la situazione”. “Oltre a questa problematica ci sono anche i temi della pista ciclabile che termina a Fognano e oggi, chi abita in questa frazione, è costretto ad andare in bicicletta su strada Cremonese ed è pericolosissimo e quello dell’allargamento di strada Eia perché è molto stretta, non c’è spazio per i pedoni", ha concluso Vignali.