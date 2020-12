Solidarietà dell'Anm di Parma al magistrato in sciopero della fame

La sottosezione di Parma dell’Associazione nazionale magistrati esprime vicinanza al dottor Livio Cancelliere, giudice onorario del Tribunale di Parma che da alcuni giorni è in “sciopero della fame” per protestare contro le condizioni di precarietà in cui versa la magistratura onoraria in Italia.

"Tali condizioni appaiono ormai insostenibili in considerazione dell’inadeguatezza dei compensi e della mancanza di qualsiasi trattamento previdenziale in favore dei magistrati onorari, in relazione ai quali la sottosezione manifesta la sua solidarietà. Questi ultimi, con la loro attività di affiancamento, supplenza e supporto ai magistrati professionali nonché di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite, hanno un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del servizio giustizia".

"Appare pertanto necessario - continua l'Associazione nazionale magistrati - che il legislatore intervenga per assicurare agli stessi le necessarie tutele. L’auspicio è che tale intervento sia tempestivo e finalmente risolutivo con conseguenti benefici per la condizione dei magistrati onorari e per il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Quanto allo "sciopero della fame" del dottor Cancelliere, i magistrati degli uffici giudiziari di Parma esprimono infine il sentito auspicio che tale iniziativa termini presto e che comunque non sia posta in essere con modalità idonee ad arrecare un grave pregiudizio allo stato di salute dello stesso".