Solignano, cerca di acquistare un'auto online ma viene truffata: si reca in concessionaria per l'acquisto ma trova un capannone dismesso

I carabinieri della Stazione di Solignano, al termine di una mirata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 33enne bergamasco per truffa.

I fatti risalgono a qualche mese fa quando una donna del luogo è stata attirata dall’annuncio pubblicato su una piattaforma social, utilizzata per la compravendita di articoli usati, relativo alla messa in vendita di una autovettura ad un prezzo molto allettante. La donna ha contattato il venditore che, con artifizi e raggiri, l’ha convinta a versare un anticipo di 500 euro su di una carta poste pay quale acconto necessario a “bloccare il prezzo del veicolo” ed avere la priorità sull’acquisto.

La donna ha cosi effettuato la transazione e, come da indicazioni fornite dallo pseudo venditore, si è recata in una concessionaria della provincia per concludere l’acquisto. Con sua grande sorpresa però invece di trovare la concessionaria e l’autovettura dei suoi sogni la donna ha trovato un capannone dismesso e solo in quel momento ha realizzato di essere stata truffata.

A questo punto non ha potuto fare altro che recarsi presso la Caserma dei carabinieri di Solignano per denunciare l’accaduto.

I carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione acquisita, hanno individuato l’intestatario della carta poste pay, acquisendo nei suoi confronti inconfutabili elementi probatori.

L’uomo, un 33enne bergamasco, con numerose segnalazioni di polizia per reati analoghi, commessi con lo stesso modus operandi su tutto il territorio nazionale è stato denunciato alla Procura delle Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del reato di truffa.

I carabinieri ricordano che sempre più spesso gli internauti si lasciano attirare da proposte commerciali convenienti, ma spesso e volentieri impossibili, allo scopo risulta essere particolarmente utile consultare le raccomandazioni che vengono riportate alla specifica pagina dedicata del sito istituzionale dell’Arma, raggiungibile al seguente link: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/consigli/Cose-di-tutti-i-giorni/contro-le-truffe, costantemente aggiornato, in cui vengono indicate le tecniche più frequentemente utilizzate per evitare di cadere in raggiri.