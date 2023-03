Soragna, con l'auto a 'zig zag' per strada: denunciato un 53enne

Se l'è cavata con una denuncia per guida in stato d'ebbrezza e con il ritiro della patente, il 53enne di nazionalità rumena fermato in via Veneto dalla pattuglia di Soragna. Andava a “zig a zag” con l’auto e, nelle fasi del controllo, ha manifestato tipici sintomi di abuso di sostanze alcoliche. L’etilometro ha fugato ogni dubbio in quanto il 53enne è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,8 g/l, quindi 6 volte superiore al consentito. L’uomo è stato denunciato alla Procura per guida in stato d’ebbrezza e la patente ritirata. Sempre la pattuglia di Soragna ha fermato un 32enne che sottoposto all’etilometro è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1g/l pertanto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e la patente ritirata. Sono state elevate diverse contravvenzioni per un importo totale di oltre 5.000 euro. Diversi gli automobilisti sanzionati per il mancato uso delle cinture di sicurezza, l’uso del telefono cellulare alla guida e velocità pericolosa nel centro abitato.