Sorbolo, evade dai domiciliari per rubare a bordo di un'auto: denunciato 35enne

I Carabinieri della Stazione di Sorbolo, al termine di una articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 35enne residente in zona, per il reato di tentato furto ed evasione. In particolare i carabinieri, acquisita la denuncia sporta da un residente, si sono resi conto che la descrizione dell’autore del furto era perfettamente corrispondente ad un soggetto noto, che però risultava ristretto agli arresti domiciliari.

Ulteriori indizi della reità a carico del 35enne sono emersi dalla visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato proprio presso l’abitazione del denunciante, dove l’uomo è stato immortalato nel momento in cui ha tentato di aprire una delle macchine parcheggiate nel cortile di casa

della vittima. Acquisiti inconfutabili elementi probatori, suffragati altresì dal riconoscimento da parte della vittima, dell’autore del tentato furto, l’uomo gravato da numerose denunce per reati analoghi è stato denunciato alla Procura delle Repubblica di Parma per il reato di evasione e tentato furto.