Sorbolo, il sindaco: “Ponte chiuso per qualche minuto, ma la piena è ordinaria”

"Se non fosse che forse si dovrà chiudere il ponte per qualche minuto, questa piena si potrebbe considerare quasi come una piena ordinaria". Lo scrive si social, sul proprio profilo Facebook, Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani.

"Le casse di espansione sono fondamentali per evitare guai seri, ma non basteranno ad evitare il disagio di un ponte inadeguato. Sull’eventuale chiusura vi aggiornerò qui, e senza allerte telefoniche. Se ne parlerà comunque dalle ore 11.00 in poi".