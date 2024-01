Sorpresi a esplodere i petardi: tre sanzioni

Sabato 30 dicembre, massiccia attività di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato con il concorso di personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, finalizzato ad assicurare una costante attività di prevenzione. Il servizio in questione, frequentemente ripetuto nei fine settimana, è volto ad esercitare una capillare attività di controllo in tutte quelle zone teatro di aggregazioni giovanili.

L’attività è stata rivolta, altresì, alla verifica del rispetto del regolamento di Polizia Urbana in vigore, anche nell’ottica dei vari e tradizionali festeggiamenti legati all’attuale periodo.

??Nell’ambito dei servizi, che hanno visto l’impiego straordinario di 5 pattuglie, oltre a quelle ordinariamente già impiegate nell’attività di controllo del territorio, sono state identificate e controllate 126 persone, di cui 14 risultate con pregiudizi di polizia. Tre persone sono state sanzionate ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Parma in quanto sorprese ad esplodere petardi in luogo pubblico.