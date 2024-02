Sorpreso a rubare nelle cantine di un appartamento in via Montanara: denunciato

Questa notte gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Parma hanno denunciato un 53enne italiano per furto in abitazione e porto abusivo di chiavi alterate o grimaldelli. I fatti: durante la consueta attività di controllo del territorio, le volanti su disposizione della sala Operativa, sono intervenute nei garage di un condominio in zona Montanara in seguito a una segnalazione di furto in atto. Il richiedent , un poliziotto della Polfer in quel momento libero dal servizio, ha riferito di aver udito forti rumori proveniente dal garage e dopo essere sceso per verificare cosa stesse accadendo, ha notato un soggetto sconosciuto vestito di scuro che si aggirava con fare sospetto vicino alle porte del garage, guardando all’interno attraverso le porte di areazione. Gli operatori, giunti sul posto, hanno raggiunto la zona interessata dal furto dalla quale si udivano ancora dei forti rumori.

Il soggetto, alla vista dei poliziotti, ha cercato di dileguarsi a bordo di una bicicletta rubata poco prima allo scopo di sfuggire al controllo. L’uomo, dopo un breve inseguimento è stato bloccato dagli operatori. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un borsone contenete arnesi da scasso in particolare un trapano e una tronchese, mentre nella tasca del giubbotto è stato trovato un cacciavite. Si tratta di cittadino italiano di 53 anni, residente a Parma con diversi precedenti di polizia contro il patrimonio. Non ha saputo fornire alcuna giustificazione plausibile circa la sua presenza, né tanto meno circa il possesso degli oggetti trovati. Inoltre, la bicicletta era stata appena rubata da un garage aperto ed era stata restituita al proprietario giunto sul posto che l'ha riconosciuta. Alla luce dei fatti l’uomo accompagnato in Questura, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto in abitazione e possesso di ingiustificato di chiavi o grimaldelli.