Sorpreso a spacciare cocaina in pieno giorno in una via laterale del San Leonardo: 30enne denunciato

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di spaccio un cittadino italiano, residente in città. I militari, nel corso di uno specifico servizio antidroga, condotto nel quartiere S.Leonardo, hanno notato in una via laterale, nascosti fra le auto in sosta, due ragazzi intenti a parlare, i quali alla vista della pattuglia hanno cercato di allontanarsi a passo spedito.

I due sono stati però immediatamente fermati da un’altra pattuglia, impegnata nel servizio, e intervenuta prontamente. Vista la scena, i militari hanno deciso di approfondire il controllo, rinvenendo nella disponibilità di uno dei due ragazzi 5 grammi di cocaina, confezionata e pronta per essere ceduta e nella disponibilità dell’altro la somma in contanti di 400 euro, destinata all’acquisto della sostanza. Accompagnato in caserma, l’uomo, di origini straniere, ma cittadino italiano è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.