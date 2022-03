Spacca a sprangate la vetrina di un negozio di via Garibaldi: arrestato 22enne

Ha preso una spranga di ferro e, in piena notte, l'ha utizzata per spaccare la vetrata del negozio Bazar di via Garibaldi a Parma, per poi entrare e rubare all'interno. La sua azione è stata interrotta grazie alla segnalazione di un cittadino, che ha visto tutto. Un 22enne marocchino è stato bloccato dai poliziotti ed arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato.

L'episodio si è verificato nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 marzo: erano da poco passate le 3 e mezza quando un residente ha chiamato la polizia dopo aver visto il giovane spaccare la vetrina con un oggetto metallico. Gli agenti, arrivati sul posto in pochi istanti, hanno visto la vetrina laterale danneggiata: al'altezza del foto c'era una macchia di sangue.

Anche i distributori automatici di bevande di fianco al negozio erano stati danneggiati. Il testimone ha raccontato ai poliziotti di aver visto un giovane prendere una spranga ed utilizzarla per spaccare la vetrina. Il ragazzo era scappato poco prima dell'arrivo degli agenti verso borgo Guazzo, dopo aver buttato la spranga. I poliziotti hanno trovato il giovane, che corrispondeva alla descrizione, nascosto sotto un'auto in borgo della Trinità. Si era ferito mentre cercava di assaltare il negozio e stava perdendo sangue.

Il giovane 22enne, originario del Marocco, è stato identificato ed arrestato per tentato furto aggravato. I rilievi della polizia scientifica hanno permesso di risalire a lui, così come le immagini delle telecamere e la testimonianza del residente. Il giovane, con precedenti per furto, si trova nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.