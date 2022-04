Ladri all'assalto del bar Misterboito: spaccano la vetrata e se ne vanno con la cassa

Una nuova spaccata, questa volta ai danni di un bar di piazzale Boito, si è verificata nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 aprile. I malviventi hanno preso di mira il bar 'Misterboito bistrot'. Secondo le prime informazioni alcuni sconosciuti avrebbero infranto completamente la vetrata d'ingresso, utilizzando probabilmente uno o più oggetti di metallo, per poi accedere all'interno dell'edificio e rubare.

I ladri avrebbero portato via i soldi contenuti nel registratore di cassa: si tratterebbe dell'incasso degli ultimi quattro giorni. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei ladri. E' l'ennesimo colpo messo a segno contro gli esercizi commerciali, bar, negozi e ristoranti di Parma. In molti episodi i malviventi hanno utilizzato dei tombini di ghisa per spaccare la parte bassa delle vetrate ed entrare all'interno degli edifici per rubare. In questo caso i ladri hanno scelto di frantumare completamente la vetrata per poi accedere all'interno.

Lo sfogo del proprietario: "Siamo disperati: è uno schifo"

"Questi sono i risultati che questa amministrazione ci regala - commenta Il proprietario del locale Massimo del Soldato in un video su Facebook: sono sempre bravi a controllare noi commercianti. In due anni di attività abbiamo avuto più di 40 interventi della polizia municipale con tutti verbali negativi. Ora, dopo che è scattato l'allarme invece non si è visto nessuno. Siamo disperati: hanno rovinato la nostra vita di commercianti"

L'episodio di cronaca è stato segnalato anche da alcuni candidati sindaco che stamattina hanno espresso solidarietà al proprietario: da Pietro Vignali a Dario Costi, che ha la sede di fianco al bar, fino a Giampaolo Lavagetto, che hanno commentato l'episodio di criminalità.