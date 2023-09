Spaccia cocaina in auto, poi non si ferma all'alt dei carabinieri: 20enne albanese arrestato dopo un inseguimento

Un 20enne albanese, che stava effettuando alcune consegne di cocaina in auto nella zona di via Europa, è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri dopo un breve inseguimento. In casa aveva 20 grammi di cocaina e 1.700 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio.

La continua attività di controllo del territorio finalizzata a prevenire e reprimere reati in genere nonché l’uso ed il consumo di sostanze stupefacenti, ha permesso ai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma di individuare un giovane 20enne, di nazionalità albanese, che alla guida di un’utilitaria aveva in essere attività di spaccio di cocaina.

Il veicolo in questione, notato in viale Europa, permetteva di agganciare il giovane per le vie limitrofe mentre effettuava varie soste. Supponendo che lo stesso avesse effettuato delle cessioni si decideva di procedere al suo controllo ipotizzando che lo stesso avesse con sé dello stupefacente.

Il ragazzo inizialmente rallentava all’alt dei carabinieri, ma tentava poi di allontanarsi accelerando la marcia e solo la prontezza di riflessi del militare che si trovava alla guida del veicolo militare ha evitato la collisione tra le due vetture.

Ne nasceva un breve inseguimento al termine del quale il predetto, all’esito di perquisizione veicolare e domiciliare veniva trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e la somma contante di 1.700 euro. Lo stupefacente, il denaro palese provento di attività di spaccio, il bilancino e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro. Il giovane albanese, a conclusione delle attività di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.