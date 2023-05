Spacciavano cocaina tra la Valtaro e la Valceno, smantellata rete italo-albanese: sei misure cautelari

'Antonella', 'Beatrice' e 'Costanza' non erano nomi di donne ma i nomi in codice per identificare le varie qualità di cocaina. Per riferirsi alla droga parlavano anche di 'bottiglie di birra'. Peccato che ogni bottiglia costava 70 euro, con un acquisto minimo di cinque. Un prezzo un po troppo elevato, anche per una birra artigianale di ottima qualità.

E' anche grazie a questi dettagli che i carabinieri di Borgotaro - coadiuvati dai colleghi di Fidenza, di Salsomaggiore e di Parma - sono riusciti a smantellare un'ampia rete di spaccio, che si snodava tra Parma, la Valtaro e la Valceno.

I militari hanno eseguito, nella giornata del 30 maggio, sei misure cautelari, disposte dal Gip, nei confronti di sei persone (gli indagati in totale sono otto): due albanesi residenti a Parma e Montechiarugolo sono finiti in carcere, un albanese residente a Colorno agli arresti domiciliari.

Per un calabrese residente a Salsomaggiore è stato disposto l'obbligo di dimora mentre per due italiani residenti a Bardi è stato disposto l'obbligo di firma. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma, sono state avviate dopo l'arresto di due nigeriani mentre stavano spacciando alcune dosi di cocaina a Borgotaro.

Le indagini: pedinamenti, intercettazioni telefoniche e ambientali

I provvedimenti sono il frutto di un’articolata attività di indagine svolta dall’Arma di Borgotaro, cordinata dalla Procura di Parma, anche mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali, le cui risultanze sono state riscontrate da numerosi servizi di pedinamento ed osservazione, arresti in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestri di droga.

L’attività ha avuto origine dall’arresto, operato nel maggio del 2020 nel capoluogo della Valtaro, di due cittadini di nazionalità nigeriana, colti nell’atto della cessione di 10 grammi di cocaina ad una persona del posto.

L’indagine è stata suffragata da riscontri sul territorio, quali ad esempio l’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti di un giovane valtarese trovato in possesso di oltre 200 grammi di marjuana ed un bilancino per la suddivisione della sostanza da porre in vendita.

I riscontri operati, in stretta aderenza al coordinamento e alla direzione investigativa della Procura della Repubblica di Parma, ha permesso di accertare il ruolo di rilievo assunto da due soggetti di Bardi e da un altro di Borgotaro nella fornitura di cocaina a persone dimoranti nell’alta Valtaro e nell’alta Valceno.

I successivi accertamenti, svolti sia facendo ricorso ad attività investigativa classica che sfruttando metodi moderni di intercettazione, hanno permesso di individuare i canali di approvigionamento della cocaina destinata all’alta Valtaro e Valceno: risultati essere 3 persone di nazionalità albanese residenti a Parma e provincia ed una persona calabrese residente a Salsomaggiore Terme.

Le indagini hanno fatto emergere come l’attività di spaccio posto in essere dagli indagati sarebbe stato condotto sistematicamente con modalità professionali, ben organizzate e per quantitativi di droga complessivamente non modesti.

Manovre stradali anomale, cambio di schede telefoniche e linguaggio in codice

Diverse sono state le contromisure che gli indagati avrebbero posto in essere per eludere le investigazioni: manovre stradali anomale, quali percorrere più volte la stessa rotonda, per impedire i pedinamenti in occasione del trasporto o cessione di stupefacente; cambio di chede telefoniche per scongiurare le intercettazioni telefoniche; linguaggio criptico o in codice nelle conversazioni telefoniche (per esempio la cocaina è stata associata a nomi di donna diversi in base alla qualità e quantità di stupefacente richiesto: Antonella, Beatrice, Costanza).

Le sostanze stupefacenti messe in vendita sono cocaina, hashish, marijuana. Durante l’indagine sono stati sequestrati complessivamente circa 240 grammi di stupefacenti fra cocaina e marjiuana e la somma di 20 mila euro in contanti.

Durante le indagini è emersa l’esistenza di due coppie di indagati ciascuna delle quali agiva mediante un interscambio di ruoli, nel senso che i componenti di in ciascuno di questi duo i componenti del minigruppo erano interscambiabili, tanto che gli acquirenti si rivolgevano indifferentemente all’uno o all’altro, essendo nota la collaborazione interna al minigruppo.

La copertura di un negozio di materiale elettrico di Parma

Il duo di albanesi residenti, rispettivamente, a Parma e Montechiarugolo, avrebbe agito, in qualche misura, con la copertura di un esercizio commerciale di materiale elettrico in Parma, gestito da uno dei due che, avendo riportato nel recente passato una condanna per la stessa tipologia di reato, evidentemente mirava a non esporsi eccessivamente, tanto che le operazioni di materiale cessione di stupefacenti, nell’ambito di più paesi della provincia, erano riservate all’altro soggetto albanese, formalmente incensurato.

Per tale duo, attraverso le intercettazioni sono stati identificati oltre venti clienti, ai quali la droga veniva consegnata in punti convenzionali da uno dei due; una volta accertato -sia pure ai limitati fini della presente fase investigativa- che il rapporto tra l’albanese/presunto spacciatore ed il cliente era finalizzato alla cessione di droga a detti clienti, mediante l’analisi dei messaggi wattshapp è stato possibile ricostruire una rete di oltre 500 cessioni di cui il duo si sarebbe reso autore nell’arco di pochi mesi.

E’ altresì emerso che l’esercizio commerciale sarebbe stato utilizzato per convogliarvi merce di provenienza furtiva, sottratta da un ulteriore soggetto ad esercizi dislocati in centri commerciali (fatti però non procedibili per mancanza di querela).

Infine il titolare dell’esercizio commerciale in questione è indagato anche per la ricettazione di un televisore di qualità, che sarebbe stato a sua volta oggetto di furto.