Spaccio di cocaina, eroina e crack: due pusher in manette a Eia e in via Trento

Controllano i controlli e gli arresti per spaccio di droga a Parma. I carabinieri nel nucleo radiomobile hanno bloccato, nella serata di martedì 15 febbraio, un 28enne nigeriano in via Trento. Il giovane, dopo aver visto i militari, ha cercato di scappare: era incappucciato e, dopo la perquisizione, è stato trovato con 52 dosi di droga, tra cocaina, eroina e crack per un peso complessivo di 17 grammi. Per lui sono scattate le manette.

Un altro nigeriano, di 23 anni, è stato invece bloccato ad Eia mentre si aggirava per le campagne della zona. Dopo aver visto i carabinieri il giovane ha lasciato cadere a terra un involucro: dentro c'erano 45 dosi di cocaina per un peso totale di 48 grammi. Anche per lui sono scattate le manette. In totale la droga sequestrata avrebbe fruttato, sul mercato parmigiano dello spaccio, circa 4.500 euro.

.