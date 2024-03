Spara a tre cani con la carabina. Scatta la denuncia di Lndc Animal Protection

LNDC Animal Protection si unisce alla denuncia per maltrattamento di animali contro l’uomo che, alcuni giorni fa, ha sparato e ferito tre cani di proprietà con una carabina ad aria compressa.

Secondo quanto appreso dalla stampa le Forze dell’ordine, dopo una serie di indagini e testimonianze raccolte, hanno individuato un 59enne nella cui abitazione è stata rinvenuta l’arma – ora sotto sequestro – e i proiettili identici a quelli trovati sugli animali. L’uomo sarebbe stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma.

“Siamo grati alle persone che hanno collaborato con i Carabinieri dando loro informazioni sicuramente fondamentali per individuare l’autore di questo grave gesto”, ha argomentato la presidente LNDC Animal Protection Piera Rosati: “Le persone non devono mai restare indifferenti di fronte a casi come questo, in cui tre poveri animali sono stati vittime di una violenza immotivata che, per fortuna, ha lasciato solo ferite non gravi e sicuramente tanta paura in ognuno di loro e nelle rispettive famiglie. Non possiamo lasciare impunito qualcuno che si aggira liberamente per le strade con una carabina, con il rischio che in futuro possa fare ancora del male ad altri animali, ferendoli o uccidendoli. Sappiamo bene come la violenza verso un essere vivente incapace di difendersi sia un’avvisaglia da non sottovalutare. Questa persona potrebbe commettere di nuovo un reato analogo, per cui confidiamo che una pena congrua possa impedirgli di fare altri gesti simili, che fanno emergere una totale assenza di controllo di sé e di empatia e quindi un concreto pericolo anche per i cittadini”.