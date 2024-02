Spruzzano spray urticante in stazione, caos tra i passeggeri: arriva la polizia

Nel primo pomeriggio di mercoledì 28 febbraio al piano terra della stazione ferroviaria di Parma qualcuno avrebbe spruzzato uno spray urticante, apparentemente senza motivo. In seguito all'episodio, che si sarebbe verificato poco prima delle ore 15, diversi passeggeri - in attesa dei treni - avrebbe iniziato a tossire mentre altri avrebbero riscontrato alcuni piccoli problemi di respirazione. Dopo pochi minuti sul posto sono arrivate due volanti della polizia che, dopo aver ricostruito l'episodio, hanno iniziato gli approfondimenti necessari per identificare gli autori del gesto.

