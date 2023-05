Giallo in stazione: il 19enne ubriaco si è ferito con dei cocci di bottiglia

Si chiarisce con più dettagli la vicenda del giovane 19enne marocchino che, nella serata del 9 maggio dopo le ore 22, è stato ritrovato ferito nella zona della stazione ferroviaria di Parma. Secondo le indagini della polizia la persona ferita non sarebbe stata accoltellata, come riferito in un primo momento, ma si sarebbe ferita dopo essere scivolato su alcuni cocci di bottiglia. Il giovane, pluripregiudicato e noto alle forze dell'ordine, era anche visibilmente ubriaco

A dare l'allarme alcuni passanti che hanno avvertito i soccorsi. Immediatamente sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, ma l'uomo ha rifiutato di farsi accompagnare al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso e ha lasciato la zona. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine, per fare luce sulla vicenda.