Stazione e Parco Ducale al setaccio: un arresto, oltre 200 grammi di droga sequestrati e 7 assuntori segnalati

Un arresto, 220 grammi di hashish sequestrati e sette assuntori segnalati alla Prefettura. E'il bilancio derivante da una serie di controlli da parte dei carabinieri della Compagnia di Parma, che nel pomeriggio di ieri hanno dato corso ad un mirato servizio finalizzato a monitorare le zone della stazione ferroviaria e del Parco Ducale. Le pattuglie in forza al Norm e alla Stazione di Parma Oltretorrente hanno proceduto al controllo a vario titolo di una quarantina di persone, hanno arrestato un cittadino italiano, gravato da un ordine di carcerazione, segnalati alla Prefettura 7 giovani assuntori e sequestrati 220 grammi di hashish, rinvenuti all’interno del Parco Ducale.

Nello specifico, una pattuglia carabinieri del locale Norm, impiegata nel servizio coordinato, ha rintracciato nelle zone immediatamente limitrofe al Parco Ducale e arrestato un cittadino italiano, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte D’appello d Bologna. I militari, che erano sulle tracce dell’uomo ormai da qualche giorno, nel corso del pattugliamento, dopo averlo identificato, gli notificavano l’ordinanza.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato associato presso il Carcere di Parma.

Al Parco Ducale, invece, era stato segnalato un “fuggi fuggi” generale. Di fatto l’attività posta in essere dalle pattuglie aveva creato un forte trambusto all’interno del parco, dove un folto gruppo di stranieri si stava allontanando a passo spedito verso l’uscita di via Kennedy, dove ad attenderli vi erano altri carabinieri che hanno proceduto al loro controllo e identificazione. Sette di questi ragazzi sono stati segnalati alla locale Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti poichè trovati all’interno del Parco Ducale in possesso di modica quantità di hashish per uso personale.

I militari hanno perlustrato la zona da dove il gruppo si era dileguato, ed in un boschetto nelle immediate vicinanze della piazzola dove sostavano i giovani, hanno rinvenuto uno zaino con all’interno due “panetti” di hashish ed alcune dosi già pronte per la cessione. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato per gli ulteriori e più approfonditi sviluppi investigativi.