Al setaccio stazione, quartieri e parchi: il cane poliziotto scova droga tra i cespugli, espulsi due stranieri

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della polizia. Anche nella serata di ieri, lunedì 5 giugno, i servizi si sono concentrati maggiormente nelle zone adiacenti la stazione ferroviaria, il quartiere San Leonardo e alcuni parchi cittadini.

Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna con il cane Barak, e da equipaggi della Squadra mobile, da un operatore della Polizia scientifica e dell’Ufficio immigrazione.

Sono state complessivamente controllate 124 persone e 57 veicoli. Sono stati predisposti 5 posti di controllo lungo le arterie di accesso alla città.

Durante l’attività di controllo del territorio un equipaggio della Volante ha controllato d’iniziativa due soggetti che erano intenti a consumare sostanza stupefacente in strada appoggiati su un’auto in sosta in un parcheggio in via Palermo. Le volanti hanno identificato i due uomini per un un 44enne tunisino con precedenti di polizia, irregolare sul territorio nazionale ma in possesso di un biglietto di invito a presentarsi per oggi presso l’ufficio immigrazione della Questura di Milano, e un 25enne somalo con diversi pregiudizi di polizia e irregolare sul territorio nazionale. I due, al termine delle operazioni di identificazione, sono stati sanzionati per possesso di sostanza stupefacente per uso personale. La droga è stata sequestrata. Il 25enne somalo è stato invitato presso il locale Ufficio immigrazione per l’espletamento degli opportuni controlli sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Numerosi sono stati i controlli effettuati dagli investigatori della Squadra mobile, che si sono concentrati maggiormente in zona San Leonardo. Il personale in borghese ha controllato in via Trento 13 persone. Di questi un uomo di nazionalità nigeriana è risultato irregolare sul territorio nazionale e già destinatario dell’Ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. L'uomo al termine dell’attività di identificazione è stato messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione che stamattina ha attivato le procedure per l’accompagnamento presso il Cpr di Roma in attesa dell’espulsione dal territorio nazionale.

La Volante è intervenuta inoltre al pronto soccorso, per identificare un individuo vittima di una presunta aggressione. La volante giunta sul posto ha identificato il soggetto per un cittadino marocchino 40enne, palesemente ubriaco, che ha cambiato più volte versione su quanto accadutogli, dimostrandosi inattendibile. L’uomo irregolare sul territorio nazionale, all’atto delle dimissioni è stato accompagnato in Questura dove l’Ufficio Immigrazione ha provveduto a notificargli l’Ordine del Questore di abbandonare il territorio dello Stato.

Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sono stati altresì setacciati i parchi cittadini in particolare: Parco Ducale e Parco Falcone e Borsellino.Grazie al fiuto del cane Barak, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente circa 23 grammi di hashish nascosti tra i cespugli pronta per lo spaccio di cui 10 grammi rinvenuti al parco Ducale e 13 grammi all’interno del Parco Falcone Borsellino. La sostanza è stata sequestrata.