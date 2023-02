Stipulata la convenzione tra Comune di Langhirano e Anas per la rotonda sulla Massese

È stata stipulata la convenzione tra Anas (Gruppo FS Italiane) e Comune di Langhirano per la realizzazione di una rotatoria tra la strada statale 665 “Massese” e la strada comunale “della Badia” nei pressi della frazione Torrechiara a Langhirano, in provincia di Parma. La rotatoria che sarà realizzata nei pressi del km 17,410 avrà un diametro esterno di 44 metri e sarà dotata di un impianto di illuminazione a LED. Come previsto dalla convenzione il Comune si occuperà delle attività di eliminazione delle interferenze esistenti e di acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione dell’opera mentre Anas seguirà le fasi della progettazione, del finanziamento e della successiva realizzazione della rotatoria. Inoltre, una volta ultimati i lavori, il Comune prenderà in carico la manutenzione delle aree verdi e dell’impianto di illuminazione. L’intervento, con un investimento di 700 mila euro, è volto a migliorare le condizioni di percorribilità dell’arteria stradale, caratterizzata da elevati volumi di traffico. La consegna dei lavori è prevista nella prossima primavera e avranno una durata di 180 giorni.

"La stipula della convenzione con Anas, che ringrazio, definisce il raggiungimento di un importante obiettivo che traguarderà a breve con l'avvio dei lavori per la realizzazione della rotatoria di strada Badia a Torrechiara – dichiara Giordano Bricoli, Sindaco di Langhirano. “L’intervento – prosegue il Sindaco – contribuirà ad aumentare la sicurezza della strada Massese consentendo l'accesso e l'uscita in piena sicurezza nell'abitato di Torrechiara caratterizzato tra l'altro da due eccellenze monumentali come il Castello e la Badia Benedettina. La nuova rotatoria darà concreta risposta a un bisogno reale della cittadinanza e a una esigenza infrastrutturale di modernizzazione della Strada non più rinviabile".

“L’intesa raggiunta tra Anas e il Comune di Langhirano - afferma Andrea Massari, Presidente della Provincia di Parma - è una ottima notizia poiché la rotatoria aumenterà la sicurezza di questa strada caratterizzata da una elevata intensità di traffico. L’accordo – prosegue il Presidente Massari – è indice della continua collaborazione tra enti del territorio. È infatti in corso una collaborazione volta all’installazione, da parte della Provincia, dei sistemi di controllo della velocità al fine di aumentare gli standard di sicurezza lungo la rete stradale provinciale”.