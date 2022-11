Giochi, Tar Emilia sospende la chiusura della sala di via Nuvolari

Stop momentaneo del Tar Emilia alla chiusura della sala giochi in via Nuvolari 44 a Parma, a cui il Comune aveva ordinato la chiusura sulla base della legge regionale, che prevede almeno 500 metri di distanza tra le attività di settore e luoghi sensibili come scuole e chiese. Il decreto urgente del giudice Italo Caso, riporta Agipronews, accoglie l'istanza cautelare della società titolare della sala, rappresentata dagli avvocati Cino Benelli e Camilla Amunni. «In ragione degli effetti che si determinerebbero medio tempore - scrive il giudice - emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da richiedere la sospensione dell’efficacia dell’ordinanza comunale» datata 25 ottobre. La sala potrà quindi proseguire l'attività, almeno fino al prossimo 7 dicembre, quando sempre al Tar è prevista l'udienza in camera di consiglio sul caso.