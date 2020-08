Stretta sui ritorni dall'estero: 570 tamponi in poche ore

Sono stati centinaia i parmigiani che nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto, si sono recati al dipartimento di Sanità Pubblica dell'Ausl di Parma di via Vasari per effettuare i tamponi, dopo essere tornati dalle vacanze. I turisti della nostra città che hanno trascorso un periodo di vacanza in Grecia, Spagna, Croazia e Malta infatti si sono sottoposti ai test, per verificare la positività o meno al Covid-19. Il tampone è obbligatorio, secondo la recente ordinanza della Regione Emilia-Romagna, per chi rientra da quei paesi.

Lungo via Vasari si sono create anche alcune code di auto: in poche ore sono stati effettuati 570 tamponi. Ora i parmigiani che si sono sottoposti ai test dovranno aspettare l'esito dei tamponi: la quarantena, secondo quanto stabilito dalle ordinanze, non è obbligatoria durante il periodo di attesa.