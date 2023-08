Tenta di bloccare un treno regionale in stazione: denunciato 42enne marocchino

Nel corso dell’attività di controllo del territorio, il personale delle Volanti della Polizia di Stato di Parma, nella giornata di ieri, ha denunciato un 42enne per interruzione di pubblico servizio. Alle ore 21.30 presso la stazione ferroviaria, su disposizione della Sala Operativa, le pattuglie sono intervenute per la segnalazione, proveniente da un capo-treno, della presenza di un uomo che cercava di ostacolare il regolare flusso dei treni. L'uomo, più precisamente, con la sua presenza su un binario della stazione ferroviaria, aveva tentato di interrompere un treno regionale in movimento, proveniente da Rimini.

Le Volanti, prontamente intervenute, grazie alle indicazioni fornite dal capo treno e dai passeggeri che viaggiavano a bordo del treno, hanno subito individuato l’uomo segnalato. Una volta ricostruito l’accaduto, lo hanno quindi accompagnato in Questura, ove è stato sottoposto alle procedure di identificazione. Dopodiché, identificato per un cittadino marocchino 42enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato interruzione di pubblico servizio.

Stante l’irregolarità della sua posizione sul territorio nazionale, lo straniero è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, che, dagli accertamenti espletati tramite la consultazione degli atti d’ufficio e delle banche dati a disposizione, ha rilevato a carico dello stesso l’esistenza di un provvedimento di espulsione giudiziaria, quale misura di sicurezza.

Per tale ragione, attesa la pericolosità sociale del soggetto nonché l’assenza di un titolo legittimante la sua presenza sul territorio nazionale, questi sarà espulso nella giornata odierna mediante accompagnamento presso un centro di permanenza per i rimpatri, ove permarrà nelle more dell’organizzazione delle procedure di rimpatrio