Tenta di entrare in un bar spaccando la vetrata: arrestato un pakistano

Tenta di spaccare la vetrata di un bar ma viene bloccato dalla polizia. Un pakistano è stato arrestato per tentato furto dopo che, l'altra notte nel quartiere Cinghio nella zona del Montanara, ha tentato di sfondre la vetrina del bar senza riuscirci. Decisivi sono state le segnalazioni dei residenti, esasperati da episodi di degrado e spaccio, e l'arrivo tempestivo delle volanti che hanno colto l'uomo in flagranza di reato. Con le mani sporche di sangue, lo stesso che ha macchiato la vetrina infranta, è stato portato in Questura e arrestato per tentato furto.