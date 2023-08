Tenta di fare la spesa gratis, poi aggredisce la commessa: arrestato 32enne straniero

I carabinieri della Stazione di Fornovo sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri presso un esercizio commerciale del luogo su richiesta dei dipendenti dello stesso. Sul posto hanno bloccato e tranquillizzato un 32enne di origine nordafricana, che stava animosamente litigando con alcuni commessi dell’attività economica. Ascoltati i testimoni si è accertati che il 32enne era entrato poco prima nel negozio, comportandosi come un normale cliente

ed aggirandosi tra gli scaffali per una decina di minuti. Visto che però non comprava nulla, ha destato sospetto ad un dipendente che l’ha monitorato a distanza, accorgendosi che mentre passeggiava fra le corsie, occultava alcuni prodotti nei pantaloni, avvisando di ciò anche i carabinieri.

Finita la spesa, come se niente fosse, si avviava all’uscita senza pagare nulla in cassa. Fermato dal personale dipendente, chiedendogli di pagare i prodotti presi o di restituirli, questi si alterava spingendo via con violenza la commessa fuggendo verso il parcheggio sperando di fuggire, ma venendo bloccato dai carabinieri nel frattempo arrivati. Accompagnato in caserma, il 32enne è stato arrestato per il reato di tentata rapina aggravata e tradotto presso la casa circondariale di via Burla.