Tenta di rubare alcuni attrezzi al Bricoman: 31enne bloccato e denunciato

E' entrato all'interno del negozio Bricoman come un normale cliente, ha nascosto alcuni utensili per il bricolage all'interno della giacca ed ha cercato di uscire. Un giovane di 31 anni è stato fermato dal personale di sicurezza del negozio e poi denunciato dai carabinieri di Parma, che sono arrivati sul posto dopo la segnalazione del titolare. Il giovane, che è stato costretto a restituire gli oggetti rubati, è stato denunciato per furto.

I carabinieri hanno effettuato alcuni controlli all'interno del parco Ducale: un 22enne del Gambia è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e denunciato mentre un 40enne ivoriano - sorpreso mentre vendeva una dose di droga ad un giovane - è stato denunciato per spaccio. Al consumatore è stata ritirata la patente di guida e segnalato alla Prefettura quale assuntore. I militari della stazione Oltretorrente hanno inoltre denunciato un 31enne che ha indotto un 52enne ad accreditargli 400 euro per l'affitto di un appartamento che non esisteva.