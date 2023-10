Tenta di rubare liquori pregiati da un supermercato: denunciato 40enne parmigiano

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma, al termine di attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un uomo responsabile del tentato furto di alcune bottiglie di Cognac da un supermercato, avvenuto alcuni giorni fa.

Nello specifico, l’uomo che già in passato aveva commesso altri furti all’interno del medesimo supermercato, è stato notato dall’addetto alla vigilanza, arraffare alcune bottiglie di liquore e metterle all’interno del suo zaino, per poi uscire in gran fretta attraversando la corsia adibita all’uscita senza acquisti.

A questo punto l’addetto alla vigilanza ha cercato di fermarlo, ma l’uomo abbandonava la refurtiva e si dava alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

I militari di via Delle Fonderie, dopo aver ricevuto la denuncia di tentato furto da parte del rappresentante legale del supermercato, si sono subito attivati nelle indagini e attraverso la visione delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza, installate presso l’esercizio commerciale, che hanno immortalato il ladro in azione lo hanno subito riconosciuto e identificato.

L’uomo già noto alle forze dell’ordine è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di tentato furto.