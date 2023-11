Tenta di svaligiare alcuni locali del Comune: arrestato 43enne.

Ieri notte alle 2.40 le volanti sono intervenute in via Bocchi presso la struttura in uso ai Servizi Sociali del Comune di Parma, dopo la segnalazione di un furto.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno immediatamente proceduto al controllo dei locali insieme ad una pattuglia di un istituto di vigilanza privata giunta sul posto in quanto allertata dall’allarme antintrusione della struttura.

Da un primo controllo i poliziotti hanno subito notato che la porta di accesso alla struttura era stata forzata e che gli uffici si presentavano con gli armadietti aperti e rovistati. All’interno della sala d’aspetto i poliziotti hanno sorpreso un uomo nascosto dietro ai distributori delle bevande che, con alcuni arnesi da scasso, stava cercando di aprirli.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai poliziotti. Sottoposto a perquisizione personale sul posto, è stato trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso rispetto alla cui disponibilità non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile.

L'uomo è stato accompagnato in Questura dove è stato identificato per un cittadino italiano 43enne residente fuori regione gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio oltre che dalla misura del divieto di dimora nel comune di Parma e Provincia.

Il 43enne è stato arrestato per il reato di tentato furto aggravato e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere. L'Autorità Giudiziaria ha disposto che l’uomo venisse trattenuto presso le camere di Sicurezza della Questura in attesa del giudizio di convalida. Gli oggetti atti ad offendere rinvenuti sono stati sequestrati.

Il giudice all’esito del giudizio, ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, fissando l’udienza al prossimo 21 dicembre.