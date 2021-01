Tentano di assaltare il magazzino del supermercato U2: i ladri abbandonano i carrelli e scappano

Hanno tentato di assaltare il magazzino del supermercato U2 di via Emilia Est a Parma ma sono stati interrotti dai vigilantes dell'Ivri che sono riusciti a metterli in fuga. Due ladri sono stati sorpresi, poco prima della mezzanotte di mercoledì 6 gennaio, mentre rubavano grandi quantitativi di merce, caricandola su alcuni carrelli. I malviventi avevano già preso prodotti cosmetici, dolci e altro, quando una guardia giurata ha sentito alcuni rumori provenire dal retro del supermercato ed è intervenuta. I ladri sono riusciti a scappare, abbandonando la merce. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che stanno indagando per risalire all'identità dei malviventi.