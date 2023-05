Via Imbriani, tenta di uccidere il rivale per una partita di calcio: sempre gravissimo il tunisino aggredito domenica

Violenza e sangue in una domenica pomeriggio come tante altre nel cuore del quartiere Oltretorrente a Parma. Tutto per una partita di calcio. Un 45enne tunisino, ferito gravemente dal rivale - che lo ha colpito con alcuni cocci di bottiglia alla gola - e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, sempre in prognosi riservata anche se in leggero miglioramento. Un altro tunisino di 34anni arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il 45enne, dopo il ricovero in Rianimazione di domenica 7 maggio ha passato una notte molto complicata e nella mattinata dell'8 maggio ha dato i primi segnali positivi di ripresa.

Tenta di uccidere il rivale (accoltellandolo alla gola) per una partita di calcio

E' questo il bilancio dell'episodio choc avvenuto nella giornata di domenica in via Imbriani, in pieno giorno, in una zona molto frequentata del quartiere Oltretorrente. Secondo le prime indagini, infatti, sarebbe stata proprio una partita di calcio, che si stava svolgendo in Tunisia, la causa del litigio tra i due uomini. Ad un certo punto l'aggressore avrebbe rotto una bottiglia di birra e con i cocci avrebbe tentato di tagliare la gola al rivale sportivo, suo connazionale e ultras della squadra avversaria.

Il 45enne tunisino in condizioni critiche in Rianimazione al Maggiore

L'aggressione è avvenuta poco prima delle ore 16.30 in via Imbriani, all'altezza del civico 44 nei pressi di Borgo Fiore. Da subito i passanti hanno chiamato i soccorritori, che sono arrivati sul posto in pochi istanti. ll 45enne è stato trasportato d'urgenza in ambulanza all'Ospedale Maggiore e subito trasferito nel reparto di Rianimazione, viste le condizioni di salute particolarmente gravi. Preso in carico dai medici il 45enne, che riportava una gravissima ferita alla gola, è stato tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Nella mattinata di lunedì 8 maggio le sue condizioni di salute sono leggermente migliorate, anche se la prognosi rimane riservata.

L'aggressore 34enne arrestato dai carabinieri

Il 34enne tunisino, invece, è stato arrestato dai carabinieri e si trova nelle camere di sicurezza della Caserma, in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria. L'accusa nei suoi confronti sarebbe di tentato omicidio. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi istanti ed hanno effettuato un sopralluogo per cercare di ricostruire l'accaduto. Il presunto autore dell'aggressione, un 34enne tunisino, si trovava ancora in zona ed è stato subito bloccato ed arrestato dai militari. Accompagnato in Caserma ha passato la notte nelle camere di sicurezza. Le indagini hanno portato ad ipotizzare che il litigio sia avvenuto per motivi legati agli esiti di una partita di calcio che si stava svolgendo proprio domenica in Tunisia.