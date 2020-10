Test rapidi per il Covid, il presidente di Federfarma: "I test sono certificati e affidabili"

"I test rapidi disponibili nelle farmacie di Parma e provincia e in quelli di tutta la regione sono affidabili e certificati". Il presidente di Federfarma Parma Alessadro Merli replica alla video intervista di una farmacista di Parma che si era detta scettica rispetto all'affidabilità dei test ai quali in questi giorni vengono sottoposti tantissimi studenti delle scuole del nostro territorio, oltre che i genitori e gli altri famigliari conviventi. "Vorrei specificare che questi test rapidi, essendo certificati e distribuiti dalla Regione Emilia-Romagna che ha avviato il progetto, sono affidabili. Inoltre vorrei sottolineare che il farmacista non deve effettuare il test ma deve assistere il cittadino mentre effettua il test con il pungidito".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.