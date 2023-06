Tizzano Val Parma, controllati 111 persone e 47 mezzi: tre le denunce

I Carabinieri della Stazione di Tizzano Val Parma, con i rinforzi da più equipaggi della Radiomobile di Parma e di altre Stazioni Carabinieri della Pedemontana, in sinergia con personale della Polizia Locale Unione Montana Appennino Parma Est e Polizia Locale hanno svolto un controllo straordinario del territorio, concentrandosi sulle principali vie di comunicazione del territorio e sui luoghi di aggregazione giovanile. L’attività ha consentito di controllare 111 persone e 47 mezzi, i cui conducenti sono stati tutti sottoposti a controlli con l’etilometro. Due persone sono state denunciate per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere: un italiano di 34 anni di Parma, è stato controllato a bordo della sua vettura, sulla quale circolava detenendo senza alcun giustificato motivo, una mazza da baseball; un italiano di 20 anni, residente a Colorno, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, portato senza giustificato motivo, oltre che di due grami di hashish, per cui è stato anche segnalato alla Prefettura di Parma quale assuntore di stupefacenti. E’ stato denunciato per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica: un italiano di 27 anni, residente a Tizzano Val Parma, il quale sottoposto a controllo, alla guida dell'autovettura di proprietà è risultato ai controlli con l’etilometro, in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,50 g/l, subendo il ritiro della patente. Il servizio ha consentito di segnalare alla Prefettura di Parma, per uso personale di sostanza stupefacente, 5 giovani trovati in possesso di modiche quantità di hashish.