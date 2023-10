Traffico di droga dall'Olanda a Parma, sgominato un vasto traffico

Droga importata dall’Olanda, eroina e cocaina, che arrivava a Napoli, Prato, Modena, Reggio Emilia e Parma, dove si recavano corrieri che partivano direttamente da Perugia per prelevarla e pagata con ricariche sulle carte prepagate. Il corriere, invece, riceveva 200 euro in contati. Un’indagine che i Carabinieri di Assisi, guidati all’epoca da Marco Vetrulli, aveva portato ad arresti e sequestri di droga ai tanti corrieri ovulatori fermati su autobus e treni. Gli ovuli, prima di essere ingeriti, venivano contrassegnati con un pennarello con la sigla che indicava l’acquirente. Questa suddivisione permetteva una volta espulsi gli ovuli l’immediata consegna ad altrettanti distinti corrieri per le destinazioni finali. L’operazione dei Carabinieri aveva messo “sul lastrico”, come si legge nelle intercettazioni, alcuni dei fornitori, tanto che avevano iniziato a operare nel piccolo spaccio al dettaglio.

Sono quattro gli imputati che devono rispondere delle accuse davanti al Tribunale penale di Perugia, difesi dagli avvocati Camillo Carini, Vincenzo Bochicchio e Claudia Minelli. Gli imputati sarebbero responsabili di numerosi episodi di spaccio, vendendo eroina a un cliente per dieci volti non pochi mesi al prezzo di 40 euro a dose; un altro avrebbe venduto 40 dosi a un altro acquirente in quattro mesi; a un altro cliente avrebbe venduto per circa 20 volte dosi da 0,4 grammi a 30 euro l’una; un acquirente fedelissimo avrebbe acquistato da uno degli imputati per 60 volte 1 grammo di eroina al prezzo di 50 euro. Un altro indagato deve rispondere dello spaccio, per 120 volte, con cadenza di due o tre volte a settimana, alla stessa persona di 1 grammo di eroina a 50 euro.

Venti euro è il prezzo pagato a dose di 03, grammi, per 60 dosi in pochi mesi, da un altro acquirente. Una coppia avrebbe comperato per 21 volte una dose di eroina al prezzo di 60 euro. Uno dei due della coppia, però, avrebbe acquistato droga anche da solo, nello stesso periodo, per 50 volte presso gli imputati, pagando 60 euro per dosi da 1,08 grammi. L’udienza di oggi è stata rinviata per un difetto di notifiche del procedimento.