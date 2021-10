Traffico in tilt, tangenziale sud bloccata

Coda in tangenziale sud, all'uscita del Campus Universitario e disagi per diversi automobilisti. A causa di un tamponamento che ha coinvolto tre auto, arrecando lievi danni agli automobilisti, il traffico sta paralizzando una delle principali arterie cittadine, che collega Parma alla provincia. Diverse le segnalazioni. La polizia stradale sul posto per i rilievi, sta già provvedendo a liberare la strada.