Tragedia a Corniglio: fungaiolo 65enne muore lungo un sentiero

Tragedia nella mattinata di giovedì 27 agosto al monte Braiola, nel comune di Corniglio: un fungaiolo di 65 anni è deceduto mentre si trovava nei pressi di Capanna Braiola. Secondo le prime informazioni la persona avrebbe avuto un malore durante un'uscita per raccogliere funghi.

L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i tecnici del Soccorso Alpino: alcune squadre si sono portate sul posto. Anche l'elicottero da Pavullo si è alzato in volo: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma del 65enne è stata recuperata dell'elisoccorso di Pavullo e trasportata a Lagdei. Sul posto, oltre al Magistrato di turno, anche i carabinieri di Corniglio e i carabinieri forestali.