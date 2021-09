Tragedia ai Lagoni: boscaiolo 54enne muore schiacciato dall'albero che sta tagliando

Tragico incidente mortale sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 15 settembre, nel territorio del comune di Corniglio, lungo la strada che dai Cancelli porta ai Lagoni.

Un boscaiolo 54enne è morto dopo essere stato schiacciato da uno degli alberi che stava tagliando. L'incidente è avvenuto verso le ore 10:30.

Sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e l'elicottero EliPavullo che non hanno potuto fare nulla se non constatare la morte del 54enne. Le ferite riportate infatti sono state fatali al boscaiolo. Sul posto anche i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo.